Justin Trudeau reconoció vieja foto racista y pidió perdón

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reconoció que en el año 2001 posó en una fotografía disfrazado de Aladdin y con la piel pintada de negro, una imagen que él mismo calificó como "racista", y que sale a la luz a un mes de las elecciones generales.

La imagen fue revelada por la revista estadounidense Time, lo que obligó a Trudeau, quien buscará la reelección en octubre, a reconocer que fue tomada durante una fiesta de disfraces en una prestigiosa escuela privada de Vancouver, donde ejercía de profesor.

"Realmente lo siento"

En la imagen, Trudeau aparece sonriente, vestido con ropajes orientales y un turbante en la cabeza, la piel pintada de negro y rodeado de cuatro mujeres.

"En 2001, cuando era un profesor en Vancouver, asistí a una fiesta. El tema fue las mil y una noches. Me disfracé de Aladdin y me maquillé. No lo debería haberlo hecho. Debí haber sabido que no era adecuado, pero lo hice y realmente lo siento", declaró Trudeau.

Ante preguntas de los medios de comunicación, Trudeau reconoció que la imagen, que tiene profundas connotaciones, es "racista" aunque no lo consideró "racista en su momento".

En Norteamérica, que una persona blanca se pinte la cara para representar a una persona de color es considerado racista desde hace décadas.

Críticas de contendor

Precisamente, uno de sus rivales de cara a las elecciones de octubre, el líder del tercer partido canadiense, el socialdemócrata Nuevo Partido Demócrata (NPD), Jagmeet Singh, es de origen sij y siempre viste con un turbante.

(Foto: Canadian Press)

"Lo que representa es mofarse de alguien por su vida y por lo que son sus experiencias vitales. Creo que necesita responder por sus acciones. Creo que necesita responder la cuestión de porqué lo hizo", dijo Singh.

Lo que Trudeau tampoco explicó es por qué esperó hasta que la foto apareciera para disculparse por una acción que sabía que era racista, y que la prueba de sus acciones existía y estaba al alcance de muchas personas.