China alcanza un superávit comercial récord en 2025 pese a la guerra comercial con EE.UU.

China cerró 2025 con un superávit comercial récord de 8,51 billones de yuanes (unos 1,22 billones de dólares), el mayor registrado hasta la fecha, pese al impacto de los aranceles de Estados Unidos y a un escenario internacional marcado por crecientes tensiones comerciales, según datos oficiales publicados este miércoles por la Administración General de Aduanas del país asiático.

El resultado fue impulsado por exportaciones por 26,99 billones de yuanes, que crecieron un 6,1 % interanual, mientras que las importaciones avanzaron apenas un 0,5 %, hasta los 18,48 billones.

Esta diferencia amplió nuevamente la brecha entre ventas y compras externas, consolidando al sector exportador como uno de los principales soportes de la economía china.

El mayor saldo comercial desde que hay registros

El superávit de 2025 supone un incremento del 20,5 % respecto de 2024 y confirma una tendencia de crecimiento sostenido tras la pandemia. Como referencia, antes de la crisis sanitaria, el saldo positivo fue de 2,92 billones de yuanes en 2019, cifra ampliamente superada en los ejercicios posteriores.

Solo en diciembre, China registró un superávit mensual de 808.770 millones de yuanes, con exportaciones creciendo un 5,2 % interanual e importaciones un 4,4 %, un desempeño que también superó las previsiones del mercado.

Mejor de lo esperado para los analistas

En términos denominados en dólares -referencia habitual para los analistas internacionales-, las exportaciones chinas aumentaron un 5,5 % en 2025, hasta cerca de 3,77 billones de dólares, mientras que las importaciones se mantuvieron prácticamente estables en torno a los 2,58 billones.

Las cifras superaron los pronósticos de la firma financiera china Wind, que anticipaba un crecimiento más moderado de las exportaciones y una leve caída de las importaciones. En diciembre, el desempeño fue aún más sólido: las exportaciones en dólares crecieron un 6,6 % y las importaciones un 5,7 %, muy por encima de lo esperado.

Menor dependencia de Estados Unidos y nuevos riesgos

Según Zichun Huang, analista de la consultora británica Capital Economics, la caída cercana al 20 % de las exportaciones chinas a Estados Unidos en 2025 fue compensada por la búsqueda de nuevos mercados, especialmente en el Sudeste Asiático, donde la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) se consolidó como el principal socio comercial de China.

No obstante, la experta advierte que el escenario podría volverse más complejo en 2026. La reciente amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un arancel del 25 % a países que comercien con Irán -del cual China es el principal comprador de crudo- podría tensionar nuevamente la relación bilateral y poner fin a la tregua comercial firmada en octubre pasado.

Las cifras confirman que el sector exterior sigue siendo uno de los principales apoyos del crecimiento chino, en un contexto de debilidad de la demanda interna y persistentes fricciones comerciales a nivel global.

Sin embargo, los analistas coinciden en que, aunque la resiliencia exportadora podría mantenerse en 2026, su aporte al crecimiento sería menor que el observado en 2025.