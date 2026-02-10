China llama a reforzar la integración en Asia-Pacífico en inicio de los trabajos del APEC 2026

El canciller chino, Wang Yi, abogó por "sumar consensos en favor de la integración" en la región de Asia-Pacífico, durante un discurso pronunciado en la primera reunión de altos funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2026, celebrada en la ciudad meridional de Cantón.

En su intervención, Wang resaltó la importancia de "ampliar las vías para la construcción del Área de Libre Comercio Asia-Pacífico".

El jefe de la diplomacia china indicó que "es necesario reforzar la coordinación de las políticas macroeconómicas y promover la liberalización y facilitación del comercio y la inversión".

Wang pidió "proteger el sistema multilateral de comercio con la Organización Mundial del Comercio como eje central", una de las peticiones habituales de los funcionarios chinos en los últimos meses a raíz de la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según el ministro, el trabajo del APEC este año "girará en torno a tres prioridades: apertura, innovación y cooperación".

La reunión de altos funcionarios, inaugurada este martes, marca el inicio formal de los trabajos del APEC en 2026, año en el que China ejerce por tercera vez como economía anfitriona.

La ciudad de Shenzhen será la sede de la reunión de líderes del APEC de 2026 del próximo noviembre.

A esa cita está prevista la asistencia del presidente ruso, Vladímir Putin, quien ya ha aceptado la invitación de su homólogo chino, Xi Jinping, para participar en la cumbre.

La preparación del encuentro se desarrolla en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y geopolíticas, en el que Pekín ha defendido el papel del APEC, que agrupa a 21 países, como instrumento para promover un entorno económico regional estable y previsible.