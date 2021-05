El primer róver enviado por China a Marte ya comenzó su exploración

El primer 'astromóvil' llevado por China hasta Marte comenzó hoy a explorar la superficie del planeta rojo una semana después de que la sonda en la que viajaba se posara en ella, informan hoy las autoridades del país asiático.

Según la Administración Nacional del Espacio de China (ANEC), el vehículo comenzó a rodar sobre la superficie marciana hacia las 10.40 hora de Pekín (02.40 GMT) de hoy.

La prensa local destaca que el hito supone que China se ha convertido en el segundo país en aterrizar en marte y operar un 'róver' en el cuarto planeta del Sistema Solar, tras Estados Unidos, que ya ha llevado cinco.

Hello #Mars! Two photos and two videos captured by China's Mars probe #Tianwen1 during and after the country's first landing on the red planet were released by the China National Space Administration (CNSA) on Wednesday. pic.twitter.com/Ey5aKlgyaV