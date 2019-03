Explosión sacudió a una planta química en el este de China

Una fuerte explosión sacudió este jueves un polígono industrial de empresas químicas en la ciudad de Yancheng, en el este de China, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre si han registrado víctimas, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

El gobierno regional precisó que la explosión se produjo tras un incendio en la planta de fertilizantes Chenjiagang Tianjiayi.

Un periodista de Xinhua, presente en el lugar de la explosión aseguró que había trabajadores atrapados entre los escombros de las fábricas, ya que la onda expansiva los derrumbó.

Testigos citados por esa misma fuente indicaron que habían visto a "muchos trabajadores saliendo de la fábrica a la carrera y cubiertos de sangre".

Un número indeterminado de heridos fue trasladado a los hospitales cercanos.

Las imágenes divulgadas en la prensa local muestran una gran columna de humo, como resultado de la explosión, que provocó también cuantiosos daños en vehículos aparcados a su alrededor y afectó igualmente a escuelas.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, la empresa había recibido seis sanciones administrativas por vulnerar la legislación de gestión de residuos, impacto ambiental y contaminación del aire.

#BREAKING Updates #China chemical plant blast|31 injured people have been rescued out of the scene,rescuers confirmed.

There are many houses and schools near the explosion zone.

One kindergarten is less than 1 mile away from the scene.

Some children have been reported injured. pic.twitter.com/dzXlopKvB8