Hong Kong congeló relaciones con Japón en escalada por Taiwán

La Región Administrativa Especial de Hong Kong ordenó la interrupción inmediata de toda relación oficial con el Consulado General de Japón y canceló la participación de una delegación de estudiantes en un programa de intercambio, en respuesta al agravamiento del contencioso diplomático entre China y Japón.

La medida, aplicada desde el domingo, es consecuencia directa de las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien el 7 de noviembre admitió que Tokio podría emplear la fuerza si Pekín intentara ocupar o bloquear Taiwán, palabras que el Gobierno chino calificó de “injerencia intolerable”.

La decisión provocó la suspensión indefinida de un foro empresarial previsto para el 18 de noviembre bajo el auspicio del Invest Hong Kong, después de que las autoridades locales vetaran la presencia del personal consular japonés.

También quedó anulada una reunión de alto nivel sobre cooperación económica fijada para principios de diciembre con el cónsul general nipón.

Alerta de seguridad y recomendaciones de viaje

La congelación de contactos se inscribe en la línea marcada por Pekín, que el viernes anterior recomendó evitar desplazamientos no esenciales a Japón por el “empeoramiento continuo” de seguridad.

Al día siguiente, la Oficina de Seguridad hongkonesa activó la alerta ámbar para la totalidad del territorio japonés, la primera de alcance general desde el accidente nuclear de Fukushima en 2011, y llamó a extremar precauciones ante el incremento de agresiones contra ciudadanos chinos.

Interrupción de intercambio académico

En el plano académico, la Oficina de Educación anunció el retiro de dieciocho alumnos y profesores del programa JENESYS, iniciativa lanzada por Tokio.

El viaje, previsto del 7 al 13 de diciembre, incluía clases en centros japoneses, alojamiento por parte de familias niponas y visitas a lugares patrimoniales.

"Tras evaluar el aumento de incidentes contra nacionales chinos y priorizar la integridad de estudiantes y docentes, se ha decidido no participar", explicó el organismo de educación.

Impacto en el sector aéreo y turístico

En el sector aéreo, Greater Bay Airlines ofrece la devolución completa del costo de los billetes adquiridos hasta el 15 de noviembre y con salida antes del 31 de diciembre, mientras Cathay Pacific, HK Express y Hong Kong Airlines facilitan modificaciones sin costo.

Las agencias de viajes locales registran descensos del 20 al 30 % en consultas sobre destinos japoneses y un goteo de peticiones para cambiar rutas o aplazar fechas, aunque los operadores mantienen que, sin alerta roja, todos los grupos saldrán según lo programado.

La escalada convierte a Hong Kong en nuevo escenario de la tensión sino-japonesa, con repercusiones directas en los intercambios oficiales, educativos y turísticos, y proyecta incertidumbre sobre la relación económica bilateral en un contexto de creciente desconfianza.