Lanzan collar inteligente que promete traducir ladridos y maullidos de mascotas

Una startup china lanzó PettiChat, un collar inteligente para perros y gatos que promete traducir sonidos y comportamientos de las mascotas al lenguaje humano mediante Inteligencia Artificial, un dispositivo que rápidamente se viralizó en redes sociales y ya suma miles de pedidos anticipados.

La empresa responsable del desarrollo es Meng Xiaoyi, con sede en Hangzhou, en China. El aparato se instala en el collar del animal y, según sus creadores, puede interpretar ladridos, maullidos y movimientos para enviar mensajes al teléfono móvil del dueño con frases como "tengo hambre" o "quiero jugar".

El producto comenzó su preventa hace pocas semanas y la compañía aseguró que ya superó los 10 mil pedidos anticipados en su mercado local, mientras que el valor del dispositivo alcanza los 799 yuanes, cerca de 106.000 pesos chilenos.

A diferencia de otras aplicaciones recreativas para mascotas, PettiChat funciona mediante un sistema de hardware y software que utiliza Inteligencia Artificial generativa. Para ello ocupa Qwen, el modelo de lenguaje desarrollado por Alibaba Cloud.

La startup explicó que el sistema fue entrenado con más de 1,5 millones de muestras de audio de mascotas y más de 3 mil horas de video analizadas junto a veterinarios y voluntarios.

El collar también incorpora sensores de movimiento y acelerómetros para interpretar acciones físicas del animal, información que luego se combina con los sonidos registrados por los micrófonos del dispositivo.

Según sus desarrolladores, el sistema puede entregar una respuesta en cerca de 1,2 segundos y también permite traducir órdenes humanas en señales acústicas dirigidas a las mascotas. El aparato además incluye GPS y alertas de seguridad.

Pese al interés que ha despertado el dispositivo, especialistas y expertos en comportamiento animal han reaccionado con cautela frente a las promesas de la empresa.

Una de las principales críticas apunta al porcentaje de precisión informado por la startup, que asegura alcanzar cifras cercanas al 95%. Expertos advierten que esos resultados provienen únicamente de pruebas internas y que no existen estudios independientes ni revisiones científicas que validen su funcionamiento.

Veterinarios y zoologos también recuerdan que la comunicación de perros y gatos depende de múltiples factores corporales que un collar no puede captar completamente, como la posición de las orejas, el movimiento de la cola, la mirada o la postura general del animal.