Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.3°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | China | Natalidad

China combatirá contenidos digitales que desincentiven el matrimonio y la natalidad

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Con cuatro años consecutivos de decrecimiento poblacional y una fecundidad en mínimos históricos, la crisis demográfica ya se convirtió en un problema de Estado.

China combatirá contenidos digitales que desincentiven el matrimonio y la natalidad
 Pexels

El veto anunciado por la Administración del Ciberespacio china incluye la "rectificación" de los mensajes que propaguen "valores negativos", como la "ansiedad por la crianza" de niños.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Administración del Ciberespacio de China, el principal regulador de Internet, anunció el jueves una campaña de un mes para combatir contenidos digitales que promuevan el rechazo al matrimonio y la maternidad, o que generen "ansiedad por la crianza" en medio de la crisis demográfica del país.

La iniciativa, presentada en un comunicado publicado en su página web, busca "crear un entorno festivo, armonioso y positivo" durante el Año Nuevo lunar, que comienza el próximo martes, y se enfocará en plataformas y servicios digitales ampliamente utilizados durante las vacaciones.

Entre sus objetivos está la rectificación de contenidos que fomenten el "miedo al matrimonio", la confrontación de género o la propagación de "valores negativos", como no casarse o no tener hijos.

La campaña también apunta a frenar rumores sobre transporte y suministro durante las festividades, la difusión masiva de contenidos de baja calidad generados por inteligencia artificial y el uso de temas festivos para atraer tráfico a actividades ilegales, como el juego online.

China enfrenta un delicado momento demográfico, con cuatro años consecutivos de descenso poblacional y apenas 7,92 millones de nacimientos en 2025, un mínimo histórico.

Las autoridades han impulsado en los últimos años subsidios, reformas en el registro nupcial, ampliaciones del permiso por matrimonio y medidas para abaratar el parto y la educación infantil, con el objetivo de fomentar una "sociedad favorable al matrimonio y la crianza".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada