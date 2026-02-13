China combatirá contenidos digitales que desincentiven el matrimonio y la natalidad

La Administración del Ciberespacio de China, el principal regulador de Internet, anunció el jueves una campaña de un mes para combatir contenidos digitales que promuevan el rechazo al matrimonio y la maternidad, o que generen "ansiedad por la crianza" en medio de la crisis demográfica del país.

La iniciativa, presentada en un comunicado publicado en su página web, busca "crear un entorno festivo, armonioso y positivo" durante el Año Nuevo lunar, que comienza el próximo martes, y se enfocará en plataformas y servicios digitales ampliamente utilizados durante las vacaciones.

Entre sus objetivos está la rectificación de contenidos que fomenten el "miedo al matrimonio", la confrontación de género o la propagación de "valores negativos", como no casarse o no tener hijos.

La campaña también apunta a frenar rumores sobre transporte y suministro durante las festividades, la difusión masiva de contenidos de baja calidad generados por inteligencia artificial y el uso de temas festivos para atraer tráfico a actividades ilegales, como el juego online.

China enfrenta un delicado momento demográfico, con cuatro años consecutivos de descenso poblacional y apenas 7,92 millones de nacimientos en 2025, un mínimo histórico.

Las autoridades han impulsado en los últimos años subsidios, reformas en el registro nupcial, ampliaciones del permiso por matrimonio y medidas para abaratar el parto y la educación infantil, con el objetivo de fomentar una "sociedad favorable al matrimonio y la crianza".