Niña de 3 años fue rescatada tras quedar colgando desde el piso 12 en China

Una niña de tres años fue rescatada, luego de quedar colgando desde la ventana de un departamento ubicado en el piso 12 de un edificio en China.

El hecho ocurrió el sábado 17 de octubre en la ciudad de Zhangping, cuando la cabeza de la niña quedó atrapada entre las rejas de seguridad de una ventana, con su cuerpo suspendido hacia el exterior.

En los registros que circulan en redes sociales se puede ver cómo dos hombres ingresaron al departamento del piso de abajo e intentaron sostener a la pequeña con una silla para evitar que cayera al vacío.

Posteriormente los equipos de emergencia acudieron al lugar y forzaron la entrada al departamento, que se encontraba cerrado, para poner a salvo a la niña.

Según reportes de medios locales, la menor habría quedado sola en el domicilio cuando su madre salió a comprar alimentos.

La niña fue trasladada a un hospital, pese a que no presentaba lesiones, según dieron a conocer medios internacionales.