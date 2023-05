Nuevo estudio encuentra migraciones prehistóricas de China a Américas

Algunos de los primeros seres humanos que llegaron a las Américas vinieron de China durante dos migraciones distintas: la primera durante la última era glacial y la segunda poco después, según un nuevo estudio genético publicado esta semana.

Un equipo de investigadores de la Academia de Ciencias de China (CAS, siglas en inglés) han utilizado ADN mitocondrial para rastrear un linaje femenino desde la costa septentrional de China hasta las Américas.

A través de integrar ADN mitocondrial antiguo y contemporáneo, el equipo encontró la evidencia de al menos dos migraciones, según el estudio publicado en la revista Cell Reports.

Los investigadores rastrearon más de 100.000 muestras de ADN contemporáneo y 15.000 de ADN antiguo de toda Eurasia para finalmente identificar a 216 individuos contemporáneos y 39 antiguos que pertenecían al inusual linaje.

Mediante la comparación de las mutaciones acumuladas, las ubicaciones geográficas, y la edad de datación con carbono de cada uno de estos individuos, los investigadores fueron capaces de trazar el camino de ramificación del linaje.

"La ascendencia asiática de los nativos americanos es más complicada de lo que se indicó anteriormente", dijo el primer autor Li Yuchun, antropólogo molecular en la CAS.

"Además de las fuentes ancestrales previamente descritas en Siberia, Australia-Melanesia y Asia del Sudeste, mostramos que la costa septentrional de China también contribuyó a la reserva genética de los nativos americanos", agregó Li.

By comparing modern human DNA to mitochondrial DNA from the Ice Age, study uncovers a new ancestral source for Native Americans in northern coastal China.#ChineseAcademyofSciences Yu-Chun Li, Qing-Peng Kong



Read more in @CellReports: https://t.co/7RUKvOJewe pic.twitter.com/tWgZOjbPFL