Al menos 13 muertos y siete heridos por derrumbe en una mina de oro en Colombia

Al menos trece personas murieron y siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto que era explotada en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, informaron este jueves las autoridades.

La explosión ocurrió en la aldea de Puerto Rico, una zona remota que perteneciente al municipio de Policarpa, dijo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Nariño, Gabriel Ocaña.

"Desafortunadamente se presentó un colapso de un talud en una mina en la vereda Puerto Rico, jurisdicción de Policarpa (...) que afectó a unas personas que trabajaban ahí, de las cuales 13 personas fallecieron. Siete personas están heridas", señaló el funcionario.

Ocaña añadió que la comunidad y bomberos de Pasto, la capital de Nariño, así como de Policarpa y de la vecina localidad de El Tambo ayudaron en las tareas de rescate, que se prolongaron durante toda la noche con ayuda de maquinaria pesada y concluyeron en la madrugada de este jueves.

"Se logró el rescate de las personas atrapadas", subrayó el director de la UNGRD en Nariño, quien agregó que los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona "para hacer su tratamiento".

Entre los fallecidos se encuentran cuatro indígenas de una misma familia del pueblo quillasinga, según señalaron vecinos de la zona.

El municipio de Policarpa está ubicado en el noreste de Nariño, a 95 kilómetros de Pasto, en una zona montañosa de difícil acceso en la que opera la columna Franco Benavides, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC.

Esta tragedia se produce diez días después de la del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto y causó al menos 319 muertos, principalmente en el centro y el suroeste del país, según cifras de la víspera del Instituto de Medicina Legal (IML).