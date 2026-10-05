La Roja saldrá a sacudirse de las polémicas y cerrar con un triunfo ante México la gira por Norteamérica

La selección chilena enfrenta este martes a México en el Memorial Coliseum de Los Angeles, desde las 23:30 horas (02:30 GMT), en el último amistoso de la gira por Norteamérica, en donde buscará un triunfo para sacudirse de las polémicas y los malos resultados.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova perdió con Canadá 1-0 en Toronto y por 4-2 ante Estados Unidos en St. Louis, pero más allá de los resultados, el plantel fue sacudido por la salida de Marcelino Núñez de la concentración.

El jugador de Ipswich Town no tuvo minutos ante los estadounidenses y un día después de la derrota dejó el plantel. Un cruce con Lucas Cepeda y una discusión con Córdova terminó evidenciando una compleja dinámica en la interna del equipo.

El plantel, a través de la voz del capitán Gabriel Suazo, manifestó su respaldo al jugador, lamentando su decisión, pero respetándola; y también apoyó a Córdova, quien fue ratificado por la Federación de Chile para seguir como interino en la próxima fecha FIFA, los dos amistosos con Colombia en noviembre.

Para el compromiso con México, Córdova recuperó a dos piezas claves de la oncena titular, el capitán Suazo y el propio Cepeda, quienes se perdieron el partido con Estados Unidos por las expulsiones ante Canadá.

Además, como novedad se espera que Brayan Cortés tenga su oportunidad, tras los dos duelos que jugó Lawrence Vigouroux.

La posible formación será con Brayan Cortés; Felipe Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Darío Osorio; Agustín Arce, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

La Tri, por su parte, se encuentra en el inicio de un nuevo ciclo bajo la dirección de una de sus máximas leyendas, Rafael Márquez, y afronta el encuentro tras perder ante su máximo rival, Estados Unidos, por 3-0 y empatar 1-1 frente a Perú y Colombia.

Márquez quiere cerrar con una victoria su cuarto encuentro oficial como entrenador del elenco mexicano para darle un aliento positivo a su proyecto.

En la escuadra azteca no estará la estrella de 17 años Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana, debido a molestias en un tobillo, por lo que fue liberado de la concentración.

También será baja por lesión el delantero Hirving Lozano, quien juega en Los Ángeles Galaxy y que había regresado a las convocatorias del tricolor tras perderse el pasado Mundial.

La posible oncena de México será con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González y Santiago Giménez.

Todos los detalles los podrás escuchar en vivo en Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.