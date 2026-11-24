La explosión de un vehículo bomba frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta en Villavicencio (centro de Colombia) provocó, la noche de este lunes, al menos 12 heridos y graves daños materiales en los edificios adyacentes.

Según reportan medios locales, el estallido se produjo sobre las 21:30 hora local (23:30 de Chile continental) en la plaza de la Gobernación y las primeras imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados, ventanas rotas, un gran número de escombros por el suelo y un enorme cráter donde se apostó el vehículo bomba, todo en medio de una profunda oscuridad.

En redes sociales, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, argumentó que el atentado se debe a que "el narcoterrorismo está desesperado" por la "manera decidida" en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.