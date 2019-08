Cantante colombiano mató a un ladrón que asesinó a su esposa en plena calle

El cantante colombiano Richard Muñoz, conocido en su país por participar en un programa televisivo de imitadores, mató a un hombre que quiso robarle en la calle y que apuñaló a su esposa.

Muñoz caminaba por el municipio de Fusagasugá junto a Charlotte Cobos, la madre de sus dos hijos, cuando los interceptó un desconocido, después de una de sus presentaciones artísticas.

"Se acercó a mí con un arma blanca, con el cuchillo, y me dijo 'deme todo, deme todo lo que tenga y no haga nada', y mi esposa al ver la situación no tuvo la misma calma que yo tuve y quiso confrontar al bandido", dijo el cantante a Caracol.

El delincuente hirió a la mujer con un cuchillo, que Muñoz consiguió quitarle segundos después: "Logré desarmar al bandido y en un momento de ira, de dolor, de rabia, de impotencia, no tuve más remedio que acabar con él".

La joven de 29 años fue trasladada a un hospital donde falleció.

Pero la tragedia no terminó ahí para el joven artista, pues fue detenido y liberado el domingo cuando la justicia determinó que actuó en legítima defensa.

Ahora dice vivir con miedo y escondido junto a sus hijos de 12 años y un bebé de pocos meses. Según relata, el delincuente pertenece a "una banda que ya lleva bastante tiempo cometiendo fechorías en Fusagasugá, una banda bastante complicada de criminales que no tiene piedad".