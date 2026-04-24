Chilenos generan debate en Colombia tras acusar exceso de vendedores ambulantes

Una pareja de turistas chilenos generó debate en Colombia luego de viralizar un video en el que cuestionaron la presencia constante de vendedores ambulantes en la playa de Bocagrande, en Cartagena de Indias.

El registro fue grabado mientras ambos se encontraban en el lugar y mostraba cómo eran abordados reiteradamente por personas que ofrecían distintos productos y servicios, lo que calificaron como una situación agobiante durante su estadía.

En el video, el hombre afirmó que la cantidad de comerciantes es alta y que no lograban permanecer sin ser interrumpidos por nuevas ofertas, mientras que su acompañante enumeró algunos de los productos que les intentaron vender, como bebidas, alimentos, accesorios y actividades recreativas.

Durante la grabación, una mujer se acercó a ofrecerles una invitación a un hotel, propuesta que fue rechazada por la pareja, quienes respondieron de manera cordial que ya contaban con ese tipo de beneficio.

El registro se difundió ampliamente en redes sociales y motivó reacciones en medios locales, donde se abordó la situación desde distintas perspectivas, considerando el impacto que este tipo de experiencias puede tener en los visitantes.

Algunos portales señalaron que el caso reabre la discusión sobre la alta presencia de comercio ambulante en zonas turísticas, mientras que otros plantearon que existe una diferencia entre lo que algunos visitantes consideran insistencia excesiva y lo que en el contexto local se entiende como una forma de sustento económico.