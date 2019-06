Detienen y envían a la cárcel a "El Pulpo", acusado de acosar a mujeres en buses durante años

La policía de Bogotá, Colombia detuvo este lunes a Pedro Díaz, conocido como "El Pulpo" y acusado por varias mujeres de acosarlas sexualmente durante viajes en buses.

El pasado miércoles se viralizó en redes sociales el video de una joven de 20 años que lo denunciaba.

"Yo me subí al Transmilenio, me senté del lado derecho y allí estaba ese sujeto como de unos 57 años, se hizo a mi lado y empezó a arrinconarme, de pronto mandó la mano a mi entrepierna, yo quedé pasmada y los nervios me bloquearon, luego el tipo sacó un cuchillo pequeño y me lo mostró, insinuando que me quedara callada", relató la víctima.

Pero Díaz ya había sido denunciado de la misma forma hace años, ocasión en la que surgieron varios testimonios de mujeres a las que también había acosado saliendo impune.

Esta vez, el sujeto fue enviado a la cárcel por el delito de acto sexual violento. La fiscalía colombiana confimó al menos seis víctimas.