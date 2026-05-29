"Doloroso e indignante": Bebé de seis meses murió tras sufrir violencia sexual en Colombia

Una bebé de seis meses falleció este miércoles en el municipio colombiano de El Espinal, en el departamento del Tolima (centro-oeste), tras haber sido víctima de violencia sexual, denunció la Defensoría del Pueblo, que exigió justicia y una investigación "con la mayor diligencia" a la Fiscalía General.

"La muerte de la menor de edad, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia. (Esto) debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades competentes (...). Toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible", dijo el organismo en un comunicado.

La Gobernación del Tolima también lamentó la muerte de la menor, que se llamaba Mía Cataleya Ramírez López, y aseguró que el departamento tiene "el corazón roto": "Ningún niño merece crecer entre el miedo, el maltrato o el abandono. Nuestros niños y niñas merecen amor, protección, cuidado y un futuro lleno de esperanza", expresó en un mensaje publicado en redes sociales.