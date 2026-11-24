El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este martes que los hombres encapuchados que mantienen retenidas a 30 personas en un supermercado de la ciudad de Cartagena de Indias (norte) dejaron en libertad a cinco de ellas, todas mujeres mayores.

"Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (...) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata", expresó el presidente en una declaración.

El mandatario, que compareció en Villavicencio (centro), agregó que a los criminales "no les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores".

"Ya están todas la capacidades de las distintas fuerzas, de nuestra fuerza pública, con grupos especiales allí. Eso va a salir para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos (...) Estamos ahí con las fuerzas especiales del Ejército, de la Policía", añadió De la Espriella.

Las personas que permanecen retenidas en el establecimiento comercial, al parecer, son clientes y empleados del supermercado.

Suspendieron por más de media hora los aterrizajes en el aeropuerto

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres encapuchados que portan lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen sentadas en el interior del establecimiento, de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

Por cuenta de la toma de rehenes, las autoridades colombianas suspendieron por poco más de media hora los aterrizajes en el aeropuerto internacional de Cartagena para que pudiera llegar hasta la instalación un equipo especial de la fuerza pública. Por su parte, los despegues programados se mantuvieron.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y es uno de los centros de referencia del turismo de reuniones, eventos especiales y congresos en Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural.