Mujer acusa a "Timochenko" de haberla violado cuando tenía 13 años

Luz Fary Palomar, quien habría sido reclutada a los 10 años junto a sus hermanos por las FARC, denunció que el líder del ahora partido, Rodrigo Londoño, la violó cuando ella era menor de edad.

"Yo fui violada a los 13 años por Timochenko, aunque él dice que no y niega todo, él me violó a los 13 años, cuando estábamos haciendo un campamento en el hospital del Bloque Oriental de las FARC, en San Vicente del Caguán", aseguró.

Según publicó Infobae, la mujer indicó que el ex guerrillero la amenazó con un arma, advirtiéndole que la mataría si gritaba o hacía algo, a lo que ella suplicó que "por favor no me violara y me ponía la pistola en la cabeza y él lo hacía con mucha satisfacción".

Pero fue dos meses después que se dio cuenta de que estaba embarazada, a lo que Londoño respondió obligándola a realizarse un aborto porque "no se podían dar cuenta que yo estaba embarazada, porque era una menor de edad".

El procedimiento fue realizado en el Hospital Oriental, donde según la denunciante "los abortos eran normales, hacían muchos al día a niñas de 12 y 13 años, sacaban niños de 6, 7 y 8 meses", y los efectuaba Mauricio Jaramillo, conocido como "El Médico", sin importar en qué etapa del embarazo se encontraran las niñas reclutadas.

Hoy en @LaNocheNTN24 → Escuchamos nuevamente a Luz Fary Palomar quien denunció en 2018 por primera vez en ‘La Noche’ las violaciones que sufrió de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’. Hoy acude a la Fiscalía de la JEP para denunciar al hoy presidente del partido FARC @CGurisattiNTN24 pic.twitter.com/Xpn8nC1b4h — La Noche NTN24 (@LaNocheNTN24) October 28, 2020

Ex FARC niega las vejaciones

Después de un doloroso aborto, Palomar habría sido obligada a permanecer en las filas de la extinta guerrilla, y Timochenko volvió a abusar de ella.

En ese sentido, manifestó su indignación al ver que Londoño ha negado los abusos sexuales, señalando que aún recuerda sus amenazas para que no denunciara las vejaciones. Es más, Palomar solo entregó su testimonio a su hermana, quien le pidió no contarle a nadie más para evitar la reacción de sus padres.

"Da rabia porque él niega todo y la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) no nos ayuda tampoco a nosotros como víctimas de las FARC. Le creen todo lo que dice porque fue un mando superior y a nosotras las víctimas no nos creen nada y la palabra de nosotras contra la de él, no vale", expresó.

La mujer dijo estar dispuesta a denunciar a Timochenko ante la JEP o la Corte Penal Internacional, señalando que "si me tocara hacer un careo y contar la verdad de lo que sucedió, yo lo haría".

Si bien Londoño descartó haber abusado de menores que estuvieron en sus filas, tildando de "infamia" las acusaciones, reconoció que la extinta guerrilla en su momento utilizó la violencia sexual como arma de guerra contra comunidades indígenas de Colombia, actos por los que pidió perdón.