Petro denuncia ataque aéreo desde Ecuador por explosivo en la frontera

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunci un presunto ataque aéreo en la zona fronteriza con Ecuador tras el hallazgo de un artefacto explosivo que, según afirmó, habría sido lanzado desde un avión.

"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión (...) muy cerca de la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien", declaró Petro durante un consejo de ministros. Además, indicó que no se trataría de acciones de grupos armados ilegales, lo que eleva la gravedad de la denuncia.

El jefe de Estado colombiano también advirtió que se han registrado varios estallidos en la zona y anunció que su Gobierno divulgará próximamente una grabación proveniente de Ecuador que podría aportar más información sobre lo ocurrido.

Esta acusación se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, marcada por una escalada de medidas económicas y políticas. El conflicto se originó en enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso una "tasa de seguridad" del 30 por ciento a importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de acción de Colombia frente al narcotráfico en la frontera.

En respuesta, Colombia aplicó aranceles a 73 productos ecuatorianos y suspendió el suministro de electricidad hacia ese país. Posteriormente, Ecuador elevó al 50 por ciento el gravamen a productos colombianos y aumentó las tarifas por el transporte de crudo a través de su infraestructura petrolera.

En medio de este escenario, Petro reveló que solicitó la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar una escalada mayor. "Nosotros no queremos ir a una guerra", afirmó, subrayando la necesidad de preservar la soberanía nacional y reducir las tensiones.

Por su parte, Ecuador ha reforzado su cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Recientemente, ambos países formalizaron la apertura de una oficina del FBI en territorio ecuatoriano, destinada a combatir el crimen organizado transnacional.

Además, han llevado a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos armados, incluyendo bombardeos a campamentos de disidencias de las FARC.

El hallazgo del explosivo y las declaraciones del mandatario colombiano añaden un nuevo elemento de preocupación en una relación bilateral ya deteriorada, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos en la región andina.