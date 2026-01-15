Petro dijo que Trump lo recibirá en la Casa Blanca el 3 de febrero

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca se celebrará el próximo 3 de febrero, tras la llamada telefónica que tuvieron la semana pasada y que rebajó la tensión entre ambos.

"El Consejo de Ministros tiene un tema (sobre narcotráfico), que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia -entre los gobiernos, entre los presidentes- que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante", dijo Petro el miércoles.

Ante sus ministros, el mandatario dijo que presentará a Trump los datos sobre narcotráfico en Colombia durante su Gobierno, para que "sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado".

"Enemigo común"

Justamente el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, se reunió este miércoles en Washington con altos funcionarios de EE.UU. para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que consideró el "enemigo común" para ambos países, como preámbulo al encuentro entre los presidentes.

"Tuvimos un diálogo muy abierto, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en Colombia es combatir un enemigo común que tenemos con los Estados Unidos: el narcotráfico. El reto es cómo incrementamos la eficiencia para acabar con este veneno", aseguró Sánchez en una rueda de prensa junto al embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García Peña.

Como parte de su agenda en Washington, el ministro se ha reunido hasta ahora con miembros del Congreso, como el senador republicano Bill Hagerty o con el presidente del Comité de Servicios Armados en la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers.

Tiene previsto también conversar con miembros del Departamento de Guerra y con otras autoridades de la Administración Trump.

Sánchez puso el foco en los esfuerzos de Bogotá para erradicar el tráfico de drogas, y mencionó la incautación de más de 2.840 toneladas de cocaína.

Tensiones diplomáticas

El presidente estadounidense anunció la semana pasada que se reuniría con Petro en la Casa Blanca la primera semana de febrero, y manifestó que fue "un gran honor" hablar con su homólogo colombiano, después de meses de desencuentros entre ambos.

El republicano había acusado a Petro de participar en el tráfico de cocaína y dijo que le sonaba "bien" la posibilidad de enviar una misión militar a Colombia, similar a la que resultó en la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero: "Tiene que cuidarse el trasero", afirmó.

Ante dichas amenazas, el exguerrillero se declaró dispuesto a volver a las armas, pero todo se calmó un par de días después, con el mencionado "telefonazo".