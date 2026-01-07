Petro defiende ante Trump que no es narco y le aporta cifras de su lucha contra las drogas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles en una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no es narcotraficante y le presentó datos de su Gobierno sobre la lucha contra las drogas.

Petro afirmó que ha pasado 20 años enfrentando a mafias poderosas y políticos aliados de ellas, y cuestionó por qué se le acusa de narcotráfico cuando, según él, su gestión ha aumentado las incautaciones de droga y ha firmado la extradición de cientos de narcotraficantes a Estados Unidos.

En esa conversación, el mandatario colombiano también explicó a Trump el trabajo conjunto con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico en la región fronteriza del Catatumbo.

Las relaciones entre Bogotá y Washington se han tensado en los últimos meses: Trump llegó a retirar el visado a Petro y su administración lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton, tras acusaciones de supuestos vínculos con el narcotráfico, denuncias que el presidente colombiano sostiene son infundadas y motivadas por intereses políticos.

En su defensa, Petro subrayó que su Gobierno ha incrementado las incautaciones de cocaína y que ninguna administración previa en Colombia ha logrado decomisar esas cantidades, además de enfatizar su compromiso con la extradición de narcotraficantes.