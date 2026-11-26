El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió a la actriz Sofía Vergara en su natal Barranquilla con un paseo en helicóptero en el que recorrieron la ciudad caribeña.

"¡Qué alegría y qué honor recibir en Barranquilla a nuestra querida Sofía Vergara, una colombiana que brilla en el mundo entero y que representa de la mejor manera el talento, la alegría y la grandeza de nuestra gente!", afirmó el mandatario ultraderechista.

De la Espriella y Vergara sostuvieron una reunión en la que también participó el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

La visita culminó con la entrega de condecoraciones del Distrito y del Carnaval a la artista barranquillera. (FOTO: EFE)

"Sofía es motivo de orgullo para Colombia y, muy especialmente, para nuestro Caribe colombiano. Su éxito internacional no le ha hecho perder su esencia ni ese espíritu de barranquillera de pura cepa que tanto la caracteriza", agregó De la Espriella.

El presidente publicó un video en el que se lo ve junto a la actriz y anuncian próximas "sorpresas" para Colombia en los siguientes meses.

"¿Y ahora yo qué digo si ya lo dijiste todo?", bromeó la barranquillera.

"Qué bienvenida tan especial, espectacular", agregó la actriz, quien llegó a su ciudad natal para recibir un homenaje a su trayectoria artística en el Gran Malecón del Río, engalanado para la ocasión con una alfombra roja, música y los colores de las danzas que dan vida al Carnaval.

Vergara, de 54 años, apareció ante cientos de vecinos, seguidores y curiosos con un vestido azul eléctrico, similar al tono de la escultura de 7,5 metros y 5,5 toneladas que la ciudad levantó en su honor en 2025.

La Alcaldía le otorgó un decreto de exaltación como "barranquillera ilustre", considerado la máxima distinción que concede el Distrito a personalidades que contribuyen a proyectar el nombre de la ciudad.

A este reconocimiento se sumó el "Turbante de la Tradición", la máxima distinción del Carnaval de Barranquilla, entregada a figuras que enaltecen y difunden las raíces culturales de la fiesta.