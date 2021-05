En medio de las protestas que han tenido un saldo de 17 fallecidos y múltiples episodios de represión policial, una alumna de la Universidad del Rosario en Colombia cambió su fotografía de perfil de Zoom a una que decía “que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo". El mensaje, que hace alusión al Paro Nacional de Estudiantes hizo enojar a su docente de Derecho Civil Edgar Ramírez Baquero, que le dijo que esa postura era una "falta de respeto con su clase". "Le pido el favor que respete la catedra, respete a sus compañeros y me respete a mí, porque si usted quiere ver realmente cuanta personalidad tengo, siga en esa postura”, dijo. La estudiante le dijo que esta era una forma válida para manifestarse, a lo que el profesor insistió: "No me gusta su manifestación, quítemela, ya me escuchó. Vaya y manifiéstese afuera, aquí no y se retira de mi clase”. La institución educativa se refirió a lo ocurrido a través de sus redes sociales y dijeron rechazar "toda manifestación de violencia y discriminación. Es inaceptable lo ocurrido en clase con uno de nuestros profesores en la mañana de hoy". "Reiteramos el mensaje de nuestro comunicado institucional de promover el respeto por la diversidad y propiciar espacios de diálogo sobre los desafíos de Colombia", agregaron.

