Cuba acusa a EE. UU. de "querer quebrantar la unidad latinoamericana"

El Gobierno cubano acusó al Ejecutivo estadounidense de "querer quebrantar la unidad latinoamericana" y estar detrás de acciones como la reciente decisión de Ecuador de expulsar del país a toda la legación diplomática de la isla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) informó este jueves del acto celebrado la víspera en La Habana para recibir a los diplomáticos expulsados por Quito.

"Esta acción contra Cuba no es aislada y forma parte de la estrategia del Gobierno de EE.UU. para destruir los consensos sólidos alcanzados en la región que declararon a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz", dijo en el acto Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores.

El pasado 4 de marzo, Gobierno de Ecuador expulsó a todo el personal diplomático, administrativo y consular de Cuba, incluido a su embajador, Basilio Gutiérrez, y también procedió a retirar a su embajador en La Habana, rompiendo en la práctica las relaciones diplomáticas con la isla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador detalló que todo el personal de la misión diplomática cubana acreditada en Quito fue declarado persona non grata y contaba con un plazo de 48 horas para abandonar el país.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que se había detectado injerencia en actividades "políticas, de disidencia e incluso violentas" en su país por parte de Cuba.

La decisión del Gobierno de Ecuador ocurrió pocos días antes de que el mandatario acudiera el pasado sábado 7 de marzo a Estados Unidos, para participar en una cumbre de presidentes de países de Latinoamérica con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En esa reunión, Trump recibió a una quincena de líderes latinoamericanos ideológicamente afines, entre ellos el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el chileno José Antonio Kast.

Quito ha estrechado lazos y respaldado la política exterior de Estados Unidos, al tiempo que en los últimos meses ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela, México y Nicaragua.

Ecuador también fue una de las naciones que se abstuvieron en octubre de 2025 en la votación de la resolución que Cuba presenta anualmente en la Asamblea General de la ONU para exigir el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra la isla, rompiendo el consenso regional al respecto.