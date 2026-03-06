Viaje de Kast a cumbre "Escudo de las Américas" causa controversia política

El Presidente electo, José Antonio Kast viajó a Estados Unidos para participar en la cumbre "Escudo de las Américas", encuentro organizado por Donald Trump. Y la participación del futuro Mandatario ha generado controversia entre el oficialismo, que considera preocupante el encuentro "ideológico" con líderes de extrema derecha, y la oposición, que lo ve como una oportunidad de reconstruir relaciones que, dicen, ha dañado el Presidente Gabriel Boric.

Se trata del último viaje internacional de Kast antes de asumir la Presidencia el próximo miércoles, y en el cual compartirá con varios líderes de la región, entre ellos Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia y Nayib Bukele de El Salvador.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, afirmó que "lo que preocupa en esta agenda de las visitas a Orbán, Meloni, Milei, Trump, es finalmente que estamos cayendo en una órbita muy peligrosa, de una forma de hacer política que es muy compleja".

Marco Barraza, diputado electo del Partido Comunista, incluso había pedido que Kast desistiera de su viaje y calificó su participación como "muy negativo. No le hace bien al país, obliga a Chile a tomar una posición que no es conveniente desde el punto de vista del interés del país".

Mientras que Beatriz Sánchez, senadora electa del Frente Amplio, argumentó que "creo que es un riesgo para Chile que el presidente Kast viaje a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump hoy día en este contexto mundial. Creo que no le hace bien a Chile, creo que es malo para Chile ir a reunirse con Donald Trump con un fin político solamente ideológico".

"Reconstruir" relación con EE.UU.

En la oposición, en cambio, ven como algo positivo y necesario este viaje de Kast a Estados Unidos, ya que afirman que el actual Jefe de Estado le hizo daño a la relación bilateral.

El presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, expuso que "reunirse con el presidente de Estados Unidos, reunirse con el presidente de Brasil, la verdad es que es absurdo pensar que podría tratarse o asignarle una connotación ideológica. El hecho de que nosotros tengamos que reconstruir con toda la fuerza la relación con Estados Unidos no implica que no hagamos el mismo esfuerzo por profundizar la interacción comercial con China, que es también un propósito de la futura administración".

Y el senador Rojo Edwards (Partido Social Cristiano) apuntó que "el Presidente Kast hace muy bien y tiene todo el apoyo de este senador en ir a tratar de mejorar las relaciones que hoy día han sido dañadas, especialmente ahora con la materia del cable. Es un viaje reparador".