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Tópicos: Mundo | Cuba

El Pentágono intensifica sus planes de intervención militar en Cuba, según medios

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Funcionarios aseguran que se evalúan escenarios a la espera de órdenes de Donald Trump.

El Pentágono intensifica sus planes de intervención militar en Cuba, según medios
 EFE (referencial)

El Departamento de Guerra descartó especular y afirmó que las fuerzas armadas están preparadas para distintas contingencias.

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El Pentágono estaría intensificando sus planes de intervención militar en Cuba, de acuerdo con medios locales, aunque el departamento de Guerra llamó a no especular.

De acuerdo con funcionarios citados bajo condición de anonimato por el medio USA Today, el Pentágono estaría afinando planes sobre Cuba a la espera de órdenes directas del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Departamento de Guerra respondió a EFE que no especularía sobre "escenarios hipotéticos" y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y "permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente".

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, que se intensificaron en enero, tuvieron un nuevo repunte esta semana cuando el canciller de La Habana, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de intimidar a quienes tratan de comerciar con la isla y defendió el derecho del país caribeño a importar combustibles.

Trump endureció la presión contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en enero bloqueando el envío de crudo venezolano desde la captura del presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

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