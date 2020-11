Tormenta Eta deja Centroamérica y se dirige hacia costa estadounidense

La tormenta tropical Eta, que dejó cientos de muertos y desaparecidos en Centroamérica, se dirige a Estados Unidos después de pasar por Cuba en las últimas horas, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Según el último boletín de la agencia estadounidense, Eta podría provocar peligrosas marejadas, inundaciones repentinas y fuertes vientos en Florida, aunque seguirá afectando a la costa norte de Cuba.

El fenómeno meteorológico se encontraba en ese momento a unos 235 kilómetros de la isla de Marathon, en los Cayos de Florida, unos 275 kilómetros de Miami, y continúa su rumbo nornoroeste.

Una vez que salió de nuevo al mar, Eta se fortaleció de nuevo y contará con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, cerca de alcanzar los 119 kilómetros por hora que lo convertirían en huracán, según la escala Saffir Simpson.

Precisamente se espera que supere esa cuota poco antes de que su ojo alcance los Cayos de Florida esta noche, pero preocupa más las fuertes lluvias que dejará próximamente en Cuba, Jamaica y Bahamas, lo que provocaría importantes inundaciones.

