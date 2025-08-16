Más de 300 muertos por lluvias torrenciales e inundaciones en Pakistán

Al menos 307 personas murieron y 23 resultaron heridas en las últimas 48 horas por lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra y rayos en la región norte de Pakistán, donde las autoridades aún luchan por hacer llegar ayuda a las zonas afectadas.

Según un informe difundido por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), las víctimas se registraron principalmente en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, la más castigada por las precipitaciones, con más de 180 muertos y 23 heridos, además de 31 desaparecidos.

En las zonas afectadas, la PDMA, el Ejército paquistaní, la administración distrital, el servicio de rescate 1122 y voluntarios locales continúan desplegando operaciones de socorro, indicó la NDMA en un comunicado.

Durante el mismo periodo, la NDMA señaló que 1.834 personas fueron rescatadas y más de 700 turistas, junto a 98 vehículos, fueron evacuados de la zona de Ratti Gali, en Cachemira administrada por Pakistán.

Más de 500 muertos y 700 heridos en total

Desde el inicio de la temporada del monzón, el 26 de junio, se ha registrado un total de 507 muertos -271 hombres, 159 niños y 77 mujeres- y 768 heridos en incidentes relacionados con las lluvias, detalló la autoridad.

En las últimas horas, se han destruido más de 118 viviendas, 45 de ellas con graves daños y 73 de forma parcial, además de haberse perdido 43 cabezas de ganado y seis puentes.

Cada año, las lluvias monzónicas provocan la muerte de varios centenares de personas en Pakistán. En 2022, unas lluvias monzónicas sin precedentes dejaron más de 1.700 muertos y causaron pérdidas económicas superiores a los 30.000 millones de dólares en el país surasiático.