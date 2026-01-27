Ecuador oficializa la tasa de 30 % a productos colombianos
La medida, que entrará en vigor el 1 de febrero, fue justificada por el Gobierno ecuatoriano como un refuerzo en el control aduanero. Colombia respondió igualando el aumento.
La medida, que entrará en vigor el 1 de febrero, fue justificada por el Gobierno ecuatoriano como un refuerzo en el control aduanero. Colombia respondió igualando el aumento.
El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) publicó la resolución que fija la tasa del 30 % sobre productos importados de Colombia, una medida anunciada por el presidente Daniel Noboa la semana pasada en rechazo a una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el narcotráfico, y que ha derivado en una guerra comercial entre ambos países.
"Se crea la tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero respecto de las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia y que ingresen al territorio aduanero ecuatoriano bajo los regímenes aduaneros de importación, de excepción y otros regímenes aduaneros, con las salvedades establecidas en la presente resolución", versa la resolución, fechada el 24 de enero.
Según el escrito -conocido públicamente este martes- esta medida pretende "fortalecer los mecanismos de control aduanero y seguridad nacional" y, para ello, la mercancía deberá someterse a canales de aforo físico, documental o físico no intrusivo.
La tasa de control aduanero no se aplica a importaciones temporales, mercancías en tránsito, operaciones petroleras y energéticas, ni a casos que no requieren declaración aduanera.
Esta tarifa de Noboa, que entrará en vigor el 1 de febrero, inició una guerra comercial entre Ecuador y Colombia, pues en respuesta, Bogotá informó que aplicará un gravamen del 30 % a la importación de una veintena de productos ecuatorianos y que suspenderá la venta de energía a Ecuador.
Además, Ecuador incrementó de tres a treinta dólares la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de los principales oleoductos del país, en respuesta a la decisión de Bogotá de suspender el suministro eléctrico.
En este contexto, esta semana podría concretarse una reunión entre autoridades de Ecuador y Colombia para analizar la situación, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, propusiera inicialmente el encuentro para el pasado domingo.
Noboa apuntó este martes que ha actuado para proteger a su nación. "No es un ataque a un país hermano. Cumplimos la promesa de devolver la paz. Hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano. Debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza", recalcó.