Tópicos: Mundo | Ecuador

Petro reprocha a Noboa el giro de Ecuador y recuerda que le vendió energía en la crisis

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que el presidente de Ecuador anunciara aranceles del 30% a los productos colombianos, acusando falta de cooperación contra el crimen organizado.

EFE
 EFE
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reprochó este jueves a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, el giro que dio al anunciar aranceles del 30 % a los productos de su país y recordó que Bogotá le vendió electricidad cuando lo necesitaba por una grave crisis energética.

"Le vendimos energía cuando la necesitaba. Ahora, como no la necesita, están viendo es quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar", afirmó Petro durante un acto de Gobierno en Leticia, capital del departamento de Amazonas, fronterizo con Brasil y Perú.

Los dos países atraviesan una escalada de tensiones luego de que Noboa anunciara aranceles del 30 % a productos colombianos a partir del 1 de febrero, alegando falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, medida a la que Bogotá respondió con tarifas recíprocas y la suspensión de las exportaciones de electricidad.

En su intervención, Petro aludió a su relación personal con Noboa y aseguró que, pese a haber sido invitado a la casa del presidente ecuatoriano, percibe una actitud distante de su homólogo.

"El colega, presidente de Ecuador, no me quiere nada, a pesar de que me invitó a su casa, entonces la invitación no me gusta ni cinco porque no sé para qué era", expresó Petro.

El jefe de Estado defendió la cooperación regional en materia de seguridad y reiteró que Colombia no busca trasladar el problema del narcotráfico a otros países, sino enfrentarlo de manera conjunta.

En ese sentido, sostuvo que el desplazamiento de mafias hacia Ecuador responde a dinámicas transnacionales que requieren coordinación binacional y uso de tecnología.

Petro recordó que Colombia mantuvo la exportación de electricidad a Ecuador, país con el que comparte una dinámica frontera terrestre de 586 kilómetros, durante la reciente crisis energética de ese país, marcada por apagones prolongados debido a la sequía, y subrayó que la interdependencia entre ambas naciones debería evitar decisiones unilaterales con impacto sobre la población fronteriza.

