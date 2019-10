Rafael Correa exhortó a Lenín Moreno a convocar elecciones: "Me presentaría si fuera necesario"

El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa rechazó este miércoles las acusaciones de golpismo por las protestas en su país y pidió al presidente, Lenín Moreno, convocar elecciones en las que afirmó que se presentaría como candidato "si fuera necesario".

"Si hay elecciones me presentaría si fuera necesario. Me inhabilitaron para ser presidente, pero de vicepresidente para abajo" podría ocupar un cargo, dijo Correa en una rueda de prensa convocada en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, las actuales autoridades en Ecuador "se inventarán cualquier cosa para no dejarme participar", añadió.

El ex mandatario, que reside en Bélgica, recordó que durante el gobierno de Moreno le han abierto "sin pruebas" más causas judiciales que "a Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos", y que si regresa a su país será encarcelado.

"Que me metan preso, pero que me dejen inscribirme. No, me van a meter preso primero y no me van a dejar inscribirme", lamentó.

Sobre una posible participación electoral, dijo no estar "seguro de que ganaría", aunque consideró que tiene "confianza en el pueblo ecuatoriano".

Correa rechazó las acusaciones de que está detrás de las marchas indígenas y las protestas en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno, entre ellas la eliminación del subsidio a los combustibles.

En cambio, pidió "que la gente siga defendiendo sus derechos con firmeza, pero en paz. Porque buscan cualquier excusa para la represión".

En ese sentido, denunció que hay "represión brutal" en Ecuador que ya ha causado "muertos". "Y por qué no (van a salir los manifestantes a la calle hoy). Tienen que cuidarse, pero tampoco se van a dejar amedrentar" por el temor a la represión, indicó.

Afirmó que "el relato" de Moreno es que "Correa y los correístas están generando violencia, buscan desestabilizar al gobierno", un extremo que negó, al igual que él esté instigando las movilizaciones junto al gobierno venezolano.

"Tengo el don de la ubicuidad, estoy aquí en el Parlamento y a la vez en Venezuela", ironizó, y agregó que "nadie está desestabilizando a Lenín Moreno que no sea el mismo", dijo sobre el mandatario, al que acusó de "robar la Constitución".

Correa aseguró que, "por el contrario, estamos dando salida" a la crisis, ya que la Carta Magna de 2008 establece medidas como el adelanto electoral en caso de graves disturbios.

Por lo que respecta a la mediación que ha ofrecido la ONU y la Iglesia católica en la crisis, dijo "desconfiar" de los interlocutores concretos que estarían implicados.