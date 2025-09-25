Video de influencer permitió a familia identificar a hombre desaparecido hace dos años

Una influencer ecuatoriana dio accidentalmente con el paradero de un hombre colombiano cuya familia lo buscaba desde hace dos años.

El hecho ocurrió cuando Amy Solano grababa un video en su tienda en Machala, Ecuador, donde se aprecia a un sujeto saludando por la ventana.

Como suele suceder con sus publicaciones, el registro se viralizó rápidamente. Sin embargo, un comentario destacó entre los demás: una mujer aseguró reconocerlo como su hermano, Diego Londoño, desaparecido en Medellín.

Posteriormente, los familiares del sujeto se pusieron en contacto con la influencer para dar con el paradero de su ser querido. Según explicaron, Londoño, de 41 años, sufre una severa pérdida de memoria desde hace cinco años, lo que le impide recordar su nombre y lugar de origen.

Aunque reportes preliminares señalan que el colombiano habría llegado a Perú, Solano continúa en contacto con su familia para encontrarlo e invitó a sus seguidores a entregar información a las autoridades en caso de tenerla.

"Gracias, Amy, por devolvernos la alegría de saber de él. Eres un ángel", escribió una de las familiares en redes sociales.