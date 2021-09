Acto solemne conmemoró el vigésimo aniversario del 11-S estadounidense

La ciudad de Nueva York inició este sábado los actos de conmemoración de los atentados del 11S con una solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, a la que acudieron algunos de los familiares de las cerca de 3.000 víctimas, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los ex mandatarios Barack Obama y Bill Clinton.

En tanto, el ex presidente George W. Bush estuvo presente junto a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en el acto de recuerdo de las víctimas del vuelo United 93 en Pensilvania.

"Debemos desafiarnos a nosotros mismos a mirar atrás, por el bien de nuestros hijos y de los suyos. También debemos mirar hacia el futuro", señaló Harris en Twiiter.

En una soleada mañana, como la que se vivió aquel 11 de septiembre de 2001, la ceremonia comenzó con el desfile de representantes de los servicios de emergencia portando una bandera estadounidense, tras lo que el Young People's Chorus de Nueva York entonó el himno nacional.

"Nunca los olvidaremos. Nunca olvidaremos a los niños que tuvieron que crecer sin padres, a los padres que sufrieron la pérdida de sus hijos, a los esposos y esposas que tuvieron que buscar una forma de avanzar sin sus parejas", señaló el presidente de Estados Unidos Joe Biden en Twitter.

We never forget.



We never forget the children who have grown up without parents. Parents who have suffered without children. Husbands and wives who had to find a way forward without their partners. Brothers, sisters, loved ones.



Jill and I hold you close in our hearts.