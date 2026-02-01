Andrónico Luksic: Jamás estuve ni me relacioné con Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha marcado un nuevo hito en la investigación de la red de abusos sexuales liderada por Jeffrey Epstein al desclasificar un masivo archivo de tres millones de páginas.

Esta entrega incluye correos electrónicos, declaraciones judiciales, 180.000 imágenes y 2.000 videos que amplían el espectro de contactos que el magnate mantuvo durante décadas.

Sin embargo, los expertos advierten que la aparición de nombres en estos documentos no constituye necesariamente una acusación formal ni implica participación en actividades ilícitas, sino que refleja el alcance de la agenda de contactos de Epstein.

Entre las revelaciones que más impacto han causado a nivel internacional se encuentra una consulta del magnate Elon Musk sobre la "fiesta más loca" en la isla privada de Epstein, además de una denuncia anónima que apunta al presidente de EE.UU., Donald Trump, por el presunto abuso de una menor de edad.

No obstante, el interés local se ha centrado en la mención de dos figuras públicas chilenas: el empresario Andrónico Luksic y el exministro de Hacienda Andrés Velasco, precandidato presidencial en 2013. Ambos aparecen citados en correos electrónicos dirigidos al multimillonario financista estadounidense.

Según el análisis de los archivos, las menciones a Luksic y Velasco se encuentran en comunicaciones de terceros donde se entrega información general y se describen características de ambos, sin que se establezcan vínculos directos con la red de Epstein.

Desmentido tajante

Ante la propagación de la noticia en redes sociales, Andrónico Luksic utilizó su cuenta oficial en X para descartar tajantemente cualquier tipo de cercanía con Epstein.

"Que quede muy claro: jamás he estado ni me he relacionado con Epstein. No tengo ningún vínculo con esa red de delincuentes", publicó el dueño de Canal 13 en su declaración pública.

Sin nexos directos

Guido Larson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), enfatizó la importancia de diferenciar entre una mención indirecta y una relación directa con los hechos investigados. Para el experto, el impacto de estas revelaciones suele depender de qué tan explícitas sean las pruebas presentadas en los documentos.

"Frente a este tipo de revelaciones, de inmediato se activan una serie de planes de contingencia comunicacional que hasta el momento, sobre todo en torno a la figura de Donald Trump, han funcionado. Entonces, o bien las revelaciones tienen que ser explícitas y graves, o en caso contrario probablemente el escenario se va a mantener más o menos igual", aseguró.

"La carga del apellido Epstein"

En esta misma línea, el analista político Davor Mimica señaló que la carga normativa asociada al apellido Epstein obliga a los involucrados a entregar aclaraciones rápidas.

"Hasta el momento lo que se sabe son menciones relativamente indirectas donde un tercero alude al nombre de una de estas personas. Ahora, obviamente la carga normativa que tiene hoy día el apellido Epstein va a obligar, me parece a mí, o bien a los grupos económicos con los cuales se asocia particularmente Luksic, o bien a la figura misma de Velasco, de decir de que su relación es simplemente porque tuvieron el infortunio de que fueron mencionados. Distinto sería el caso de que la relación hubiese sido a nivel personal con Epstein o incluso haber visitado la isla", explicó.