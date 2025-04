Barco chocó ferry en Florida y escapó: un muerto y varios heridos

Un ferry de Clearwater, en Florida, y un barco, que se dio a la fuga, colisionaron este domingo cerca del puente Memorial Causeway, dejando una persona muerta y varios heridos, según informaron el departamento de Policía de Clearwater y la Guardia Costera de los Estados Unidos.

The Clearwater ferry sits in the water after a collision with another boat around 8:40pm that left multiple people seriously injured.



