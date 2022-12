Biden liberó miles de archivos secretos sobre el asesinato de Kennedy

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves desclasificar miles de archivos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy en 1963, una decisión que había pospuesto por la pandemia del Covid-19.

Tras la orden de Biden, la Administración de Archivos Nacionales de Estados Unidos publicó en su página web 13.173 documentos, con lo que ya han sido liberados -en total- el 97% de los archivos que existen sobre el magnicidio del expresidente demócrata.

UPDATE: Due to last minute additions, the actual number of documents containing newly released information is 13,173. https://t.co/h2dvv1XyUE