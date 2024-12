Biden y Trump lamentaron la muerte del expresidente Jimmy Carter

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su sucesor en el cargo, Donald Trump, lamentaron la muerte del expresidente demócrata Jimmy Carter, quien falleció este domingo a los 100 años de edad en su casa de Plains, Georgia, rodeado de su familia.

En su mensaje firmado también por su esposa Jill, el presidente Biden enumeró las virtudes de Jimmy Carter, empezando por el hecho de que fue muy querido y que "millones de personas en EE.UU. y el mundo que nunca lo habían conocido lo veían como un amigo querido".

Biden hizo en la persona de Carter un compendio de los principios demócratas en tiempos de incertidumbre: "Con su claridad moral, trabajó por la erradicación de enfermedades, por construir la paz, avanzar en las causas de los derechos civiles y los derechos humanos, por promover las elecciones libres, dar cobijo a los sintecho y abogar siempre por los más débiles".

Biden no dudó en proclamar que Carter, del que destacó su optimismo y su valentía, "salvó y transformó las vidas de las gentes a través de todo el universo".

Como ejemplo moral para las generaciones, Biden aconseja a los jóvenes "estudiar la vida y el legado de Jimmy Carter, un hombre de principios, de fe y de humildad, que mostró que si somos una gran nación es porque somos buenas personas, decentes y honradas, valientes y compasivas, humildes y fuertes".

Biden anunció, finalmente, que honrará la memoria de Carter con un funeral de estado en Washington, es decir, antes del 20 de enero, fecha en que dará el relevo a su sucesor republicano al mando de la Casa Blanca.

Today, America and the world lost an extraordinary leader, statesman and humanitarian. pic.twitter.com/Ki7Rhbent0