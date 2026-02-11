Caso Nancy Guthrie: FBI liberó a detenido mientras continúa la búsqueda

Las autoridades de Estados Unidos liberaron este miércoles a una persona que habían detenido para interrogarla sobre la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la popular periodista Savannah Guthrie y cuyo caso ha conmocionado al país.

La persona, que fue arrestada después de que el FBI difundiera varios videos de vigilancia del exterior de la vivienda de Guthrie, fue liberada en Río Rico, a unos 96 kilómetros al sur de Tucson (Arizona), según informó la emisora KNXV.

No obstante, el director del FBI, Kash Patel, ha afirmado que la agencia está investigando a "personas de interés" en este caso, mientras la madre de la periodista sigue en paradero desconocido.