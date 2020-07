"Datos son aterradores": Denuncian 500 violaciones a la libertad de prensa en protestas por George Floyd

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés) ha denunciado este miércoles que desde el pasado 26 de mayo, con el inicio de las protestas en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, se han producido en el país unas 500 violaciones de libertad de prensa.

Según indicaron en una nota, se han producido arrestos a periodistas, asaltos, impactos con pelotas de goma, ataques con gas pimienta y lacrimógeno o se les ha amenazado con armas de fuego en lo que han calificado como unos ataques "de naturaleza sin precedentes" durante las protestas por el movimiento Black Lives Matter.

La organización sostiene que "la gran mayoría de los ataques involucran presuntos abusos policiales".

"Los datos son aterradores. Hemos recibido denuncias de al menos 70 arrestos de periodistas y centenares de asaltos, con dos fotoperiodistas con graves heridas oculares", dijo en el comunicado el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon.

Para este colectivo periodístico, Estados Unidos había sido hasta recientemente un estandarte de la libertad de prensa pero señaló que, sin embargo, a día de hoy los profesionales de la información se enfrentan a "severas consecuencias" por llevar a cabo su trabajo.

El CPJ ha documentado desde arrestos a periodistas hasta citaciones judiciales pasando por ataques físicos e incautación de material de trabajo como cámaras de vídeo o de fotos.

Asimismo, este grupo anunció que utilizarían una reciente donación de 250.000 dólares por parte de una organización filantrópica para expandir su actividad y verificar y documentar todos los incidentes a periodistas denunciados.

Según datos del CPJ, entre 2017 y 2019 se registraron alrededor de 400 incidencias de este tipo, un centenar menos que las que se han desencadenado en apenas mes y medio a raíz de las protestas contra el racismo sistémico que han tenido lugar en las principales ciudades de Estados Unidos.

The @uspresstracker is investigating nearly 500 reported press freedom incidents in the U.S. since May 26, representing the unprecedented nature of attacks on journalists during recent nationwide Black Lives Matter protests.https://t.co/dn7yJnmtzr