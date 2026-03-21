EE.UU. afirma haber debilitado amenaza de Irán en Ormuz tras ataque a arsenal costero

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguraron que han reducido la capacidad de Irán para amenazar la navegación en el estrecho de Ormuz tras un ataque contra un arsenal subterráneo ubicado en la costa de la república islámica.

Según explicó el jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, la instalación era utilizada para almacenar misiles de crucero antibuque, lanzaderas móviles y otros equipos militares estratégicos.

El ataque se llevó a cabo a inicios de esta semana e incluyó el uso de "varias bombas de 5000 libras", de acuerdo con el propio Cooper, quien detalló que el objetivo representaba "un grave riesgo para la navegación internacional".

"El régimen iraní utilizaba esta instalación subterránea reforzada para almacenar discretamente misiles de crucero antibuque, lanzaderas de misiles móviles y otros equipos que representaban un grave riesgo para la navegación internacional", afirmó el militar.

Además del arsenal, las fuerzas estadounidenses indicaron haber neutralizado infraestructura clave para el monitoreo marítimo.

"Se neutralizaron instalaciones de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los buques", añadió.

"Como resultado, la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto mermada", sostuvo Cooper.

El estrecho de Ormuz es un paso estratégico que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

En el contexto del conflicto que ya suma tres semanas, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por restringir el paso de embarcaciones vinculadas a Estados Unidos e Israel han reducido significativamente el tránsito de cargueros, lo que ha impactado en los precios del crudo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha solicitado apoyo a aliados de la OTAN y a países asiáticos como Corea del Sur y Japón para reforzar la seguridad en la zona, aunque hasta ahora no se han comprometido a desplegar fuerzas.

Cooper también destacó el alcance de la ofensiva militar.

"Desde el comienzo de la operación Furia Épica contra Irán, EE.UU. ha golpeado más de 8 mil objetivos militares, incluyendo 130 navíos iraníes, lo que constituye la mayor eliminación de una Armada durante un periodo de tres semanas desde la II Guerra Mundial", afirmó.

"Su Armada no está navegando, sus cazas tácticos no están volando y han perdido la capacidad de lanzar misiles y drones al ritmo elevado que se observaba al comienzo del conflicto", agregó, asegurando que Irán ha perdido una capacidad de combate significativa.