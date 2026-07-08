El analista internacional Guido Larson afirmó en Cooperativa que, pese a las "declaraciones altisonantes" que el presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo contra Irán esta jornada -acusándolo de un país "basura" y que ya no quiere negociar por albergar una población de "gente enferma"-, en realidad no tiene incentivos para reanudar la ofensiva.

"Hay un elemento de tensión entre la retórica trumpista -es decir, la ambivalencia que tiene en cada alocución que él realiza, ya que un día dice A, otro día dice B- y las acciones que están detrás de esa retórica", observó el académico de la UDD.

Por ello, "(este es) un escenario de mucha incertidumbre, porque no hay realmente señales claras respecto a cuál es la trayectoria que está tomando la política exterior norteamericana. En consecuencia, creo que hay que tomar con mucha cautela la declaración que realiza Donald Trump", sostuvo.

"Si estas declaraciones muy altisonantes, sobre todo con relación a Irán, no traen una consecuencia práctica, uno puede inferir entonces que la relación se va a mantener más o menos como ha venido dándose en el escenario, aunque siempre integrando la posibilidad que, de una declaración, se pase a acciones que caigan finalmente en una espiral que haga que todo este escenario colapse", expresó Larson.

De todos modos, "Trump tiene muy pocos incentivos para reiniciar la guerra. Hacerlo vuelca finalmente a los Estados Unidos al escenario que ya se experimentó entre febrero y junio de este año, donde no estaba obteniendo ganancias de ningún tipo, había un enorme grado de incertidumbre económica y existían presiones inflacionarias hacia el mercado norteamericano", indicó el analista internacional.

"La única manera de racionalizar un supuesto reinicio de las hostilidades es que Trump haya recalculado el escenario militar y esté dispuesto a una modificación cualitativa en el uso del instrumento militar, vale decir, efectuar una invasión. Pero eso yo lo veo absolutamente improbable y, por ende, creo que esto (las declaraciones del republicano) tiene mucho más de retórica antes que una acción distinta", cerró.

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