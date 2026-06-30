El diputado republicano Agustín Romero planteó este martes en El Primer Café la necesidad de elevar la protección legal para víctimas de delitos como encerronas, abordazos y portonazos, en la eventualidad de que, al intentar huir, provoquen lesiones o incluso la muerte de alguno de sus asaltantes.

El parlamentario oficialista aclaró que no está a favor de "que los chilenos tengan que andar armados en sus autos" o que, por temor a que les roben, "anden atropellando a la gente", pero sí defendió la necesidad de ampliar las hipótesis de legítima defensa bajo un concepto de "necesidad racional del medio", como se observó en el famoso caso de febrero de este año en Quilicura.

"Lo digo como cualquier chileno: si voy en el auto y veo que se me bajan dos personas (a asaltarme), yo los paso por arriba y los voy a ir a dejar a la comisaría de Colina arriba del capó; me importa un bledo, pero (legalmente) tiene que tener protección el que va en el auto... Hablo por mi señora, por mi mamá; gente que no tiene cómo defenderse de una agresión de esas características: lo único que le queda es arrancar y, si esa acción eventualmente implica que el delincuente sufra incluso la muerte, tiene que haber una protección penal para la víctima", enfatizó.

Romero también criticó los dichos del extimonel socialista Osvaldo Andrade, quien el domingo, en el programa "Estado Nacional" de TVN, al comentar el caso del niño Alejandro Águila, asesinado en una encerrona, opinó que "los patos malos también son víctimas" de la sociedad. A juicio del parlamentario, hablando de ese modo "empiezas a bajarle la gravedad a estos temas y a la gente le da rabia", debido a la recurrencia con que menores de edad están participando actualmente en delitos de la máxima gravedad.

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