El senador socialista Alfonso de Urresti y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvieron un nuevo encontrón en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, en medio de la tramitación de la megarreforma.

El Ejecutivo presentó más de 20 indicaciones a su proyecto estrella con el fin de evitar vicios de constitucionalidad, y De Urresti comentó que "se cambiaron de caballo (...) producto de la discusión y, seguramente, de la persuasión de gente que no sólo tiene una visión ideológica, sino que tiene una visión de Estado en su conjunto".

El economista pidió al parlamentario opositor "modificar su retórica" y ajustar la "forma de entenderse verbalmente".

"Usted señaló textualmente que quizás yo haya sido persuadido -y efectivamente lo he sido-, pero a renglón seguido, señaló (que fue) 'por personas que no solo tienen una visión ideológica, sino además una visión de Estado'. Y quiero decirle, senador, que a mí me anima una visión de Estado", señaló.

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