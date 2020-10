El coronavirus tiene a Trump con "síntomas leves", pero buen ánimo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, presentan "síntomas leves" de Covid- 19 tras haber dado positivos en la enfermedad, confirmó este viernes la Casa Blanca.

El jefe de Gabinete de Trump, Mark Meadows, aseguró a los periodistas que tanto Trump, de 74 años, como la primera dama, Melania Trump, quien también ha dado positivo en la prueba, se mantienen con "buen ánimo" y que el gobernante presenta "mucha energía".

"El presidente tiene síntomas leves y mientras buscamos tratar de asegurarnos de que no solo su salud, sino también su seguridad y bienestar sean buenos", se analiza la situación, dijo Meadows.

El diario The New York Times, que citaba fuentes cercanas al gobernante, había asegurado que, además de síntomas leves, Trump también presenta fatiga.

Una de las fuentes del rotativo describió los síntomas como los de un catarro, mientras que otra fuente indicó que el mandatario mostró signos de cansancio y fatiga durante la agenda de trabajo del jueves, cuando le fue practicado el test a él y a su esposa.

Melania aseguró que tiene síntomas leves

Por su parte, la primera dama de EE.UU., Melania Trump, dijo este viernes que tiene "síntomas leves" de Covid-19 y se encuentra "bien".

"Gracias por el amor que nos están transmitiendo. Tengo síntomas leves, pero en general me encuentro bien. Espero recuperarme rápidamente", escribió la primera dama en un corto mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery.

Barron, el hijo de 14 años de Trump y Melania que vive con ellos en la Casa Blanca, ha dado negativo en la prueba de Covid-19, al igual que Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, que son asesores del mandatario y están en contacto frecuente con él.

Al menos dos figuras cercanas a los Trump han dado positivo hasta ahora: la asesora del presidente Hope Hicks, cuyo contagio se hizo público este jueves, y la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado), Ronna McDaniel, quien fue diagnosticada el miércoles y estuvo con el presidente hace una semana.

Joe Biden deseó una pronta recuperación para el Mandatario

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, expresó su preocupación por el Mandatario y la primera dama, y contó que está orando junto a su esposa para la pronta recuperación de ambos.

"Jill y yo enviamos nuestros pensamientos al presidente Trump y a la primera dama Melania Trump para una pronta recuperación. Continuaremos orando por la salud y seguridad del presidente y su familia", publicó en su cuenta de Twitter.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.