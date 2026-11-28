El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará el próximo viernes la inauguración de la ampliación de una planta de una compañía taiwanesa que produce chips para Nvidia y otros gigantes tecnológicos, en medio del escándalo por la restitución de Jensen Huang como directivo de la tecnológica con sede en el estado de California.

Trump visitará el 4 de diciembre las nuevas instalaciones de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TMSC) en Phoenix, en el estado de Arizona, fronterizo con México, según reportaron medios -como CBS y Fox News- con información de la Casa Blanca.

La ampliación de la fábrica de chips de TMSC, que también tiene entre sus clientes a Apple, representa 10 mil nuevos empleos directos y 11 mil indirectos en la región, por lo que la visita se enmarca en el plan del jefe de Estado de regresar la manufactura tecnológica a Estados Unidos, según los reportes.

No obstante, el evento ocurrirá 12 días después de que Huang fuera restituido como director ejecutivo de Nvidia, líder de los chips destinados a inteligencia artificial (IA), tras su dimisión por haber sostenido un amorío con una presunta espía de China.

Trump, millonario accionista de Nvidia, reveló que influyó en la restitución de Huang

Trump, que tiene un portafolio de entre 12,5 y 58 millones de dólares en acciones de Nvidia, según informó esta semana la BBC, reveló el lunes pasado -en entrevistas con medios- que él convenció al consejo de la compañía para que restituyera a Huang.

El mandatario republicano defendió al ejecutivo de origen taiwanés ante el escándalo de infidelidades que involucró a una supuesta espía de China y que lo habría motivado a exportar los chips al país asiático, según un reporte de la inteligencia estadounidense.

Huang tuvo que abandonar sus cargos de presidente y director ejecutivo de Nvidia el pasado 12 de noviembre por la controversia, pero Trump lo respaldó por considerarlo clave para la economía y la seguridad de Estados Unidos.

Sin embargo, congresistas estadounidenses demócratas y republicanos han exigido una investigación, por lo que Huang tiene previsto comparecer el próximo 1 de diciembre ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos y, dos días después, hacer lo mismo ante el Senado para dar explicaciones.