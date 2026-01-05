El académico Arturo Valenzuela, que fue subsecretario de Asuntos Hemisféricos bajo el primer gobierno del estadounidense Barack Obama (2009-2013), señaló en Cooperativa que, tras bombardear Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, Trump hace lo mismo que Putin con Ucrania y China con Taiwán.

"(Creo) que Trump no va a poder seguir haciendo esto. No puede hacer lo que está diciendo el mundo que Rusia no puede hacer en Ucrania, y está haciendo lo mismo que el mundo le está diciendo a los chinos que no pueden hacer tampoco en Taiwán", dijo el analista chileno.

"Es comparable, porque ¿qué dice Putin? 'Necesito más territorio, ese territorio es mío'. Y ahora Trump está diciendo 'mire, no, el petróleo venezolano es mío'. Ese petróleo no es de Estados Unidos, a pesar de que antes de (Hugo) Chávez la gran mayoría de ese petróleo se refinaba en Estados Unidos y llegaba a Estados Unidos", señaló Valenzuela.

"Finalmente, fue Chávez el que dijo que no quería mandar ese petróleo a EE.UU. y trató de mandarlo a la China, y le fue muy mal y con eso se vino abajo en realidad la economía venezolana", afirmó el otrora subsecretario de Asuntos Hemisféricos norteamericano.

De todos modos, "esto (la intervención de Washington en Caracas) muestra también la voluntad que tiene este presidente (Trump) de tratar de hacer cosas que le convienen a él y a sus amigos ricos", expresó.

