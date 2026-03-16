Durante el punto de prensa que concedió en la Región de Arica producto del inicio de su denominado "Plan de Escudo Fronterizo", el Presidente José Antonio Kast afirmó que han detenido a 2.905 personas con órdenes de captura pendientes e hizo un llamado a los que todavía se encuentran prófugos.

"A quienes tengan un asunto pendiente con la Justicia, lo encaramos a presentarse (en tribunales) para que no nos obligue a gastar a recursos públicos en algo que va a ocurrir de todas maneras", advirtió.

Los datos policiales emanaron de un "reporte detallado de lo que realizaron nuestras policías de Carabineros y de Investigaciones durante tres días", aseguró el Mandatario, y adelantó que también se requisaron armas y drogas.

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