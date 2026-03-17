Las medidas de control fronterizo como zanjas o barreras físicas no logran detener la migración irregular y, por el contrario, pueden empujar a las personas a utilizar rutas más riesgosas, advirtió la directora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile, Adriana Palomera.

En entrevista con el Diario de Cooperativa, la experta sostuvo que este tipo de iniciativas puede tener un efecto disuasivo inicial, pero no impide el ingreso de personas que migran por necesidad.

"Lo que suele suceder es que la gente busca otra ruta, y en general las rutas que se buscan suelen ser más peligrosas que las que se tenían", explicó. En esa línea, afirmó que la evidencia internacional muestra que incluso en países con fuertes controles fronterizos, como Estados Unidos, los flujos migratorios continúan.

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