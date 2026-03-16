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Tópicos: Mundo | Irán

Trump duda que el líder supremo de Irán siga con vida

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente de Estados Unidos afirmó que Mojtaba Jameneí no ha aparecido públicamente desde su nombramiento.

Trump duda que el líder supremo de Irán siga con vida
 EFE

Además aseguró que Irán está intentando negociar un acuerdo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

"No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jameneí, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como líder supremo.

El mandatario afirmó que está abierto al diálogo con Irán y que Teherán está buscando un "acuerdo" con Estados Unidos, pero luego agregó que no sabe quien gobierna en ese país, dado que toda su cúpula fue asesinada por los ataques estadounidenses e israelíes.

"Ni siquiera sabemos quiénes son sus líderes", expresó.

Cuestionado por la prensa por el estado de Mojtaba Jameneí, Trump respondió que "mucha gente dice que está desfigurado y que perdió una pierna y que resultó muy herido". El Pentágono afirmó la semana pasada que el nuevo líder supremo resultó "herido" y posiblemente "desfigurado" en los bombardeos en los que murió su padre.

Pero también planteó la idea de que podría estar muerto, dado que "nadie lo ha visto, lo cual es muy inusual".

El primer mensaje de Jameneí como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que "la sangre de los mártires será vengada".

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